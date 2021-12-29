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В Ростовской области мужчина получил девять лет колонии за убийство сожительницы

В Ростовской области мужчина получил девять лет колонии за убийство сожительницы
Девять лет колонии строгого режима получил 52-летний житель Ростовской области за убийство сожительницы. Об этом 10 января рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось в апреле 2021 года. Между возлюбленными произошла ссора. В порыве злости мужчина схватил нож и ударил им гражданскую супругу. От полученного ранения она скончалась на месте. В отношении дончанина возбудили дело по статье Убийство.

- Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.
Фото: Donday.
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