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Житель Ростовской области получил 10 лет за убийство знакомого

Житель Ростовской области получил 10 лет за убийство знакомого
Житель Ростовской области за убийство знакомого получил 10 лет строгого режима. Трагедия произошла в селе Карповка Брянской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что 31 октября 2024 года мужчина находился в доме брата своей сожительницы. Вероятно, что знакомые в ходе застолья начали скандалить. Словесная перепалка перешла в драку. Тогда житель Ростовской области взялся за нож. Мужчина ударил хозяина дома в область груди, повредив сердце и аорту. От полученных травм тот скончался на месте.

Суд Брянской области приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: Donday
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