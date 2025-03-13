Житель Ростовской области получил 10 лет за убийство знакомого

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Житель Ростовской области за убийство знакомого получил 10 лет строгого режима. Трагедия произошла в селе Карповка Брянской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.Судом установлено, что 31 октября 2024 года мужчина находился в доме брата своей сожительницы. Вероятно, что знакомые в ходе застолья начали скандалить. Словесная перепалка перешла в драку. Тогда житель Ростовской области взялся за нож. Мужчина ударил хозяина дома в область груди, повредив сердце и аорту. От полученных травм тот скончался на месте.Суд Брянской области приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.