В Ростове начали строить Дворец спорта на стадионе «Труд»

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону на стадионе «Труд» начали строить многофункциональный Дворец спорта.- Новый Дворец спорта позволит создать на стадионе серьезную базу для круглогодичной подготовки спортсменов для сборных команд Ростовской области и России, которые будут участвовать в соревнованиях по легкой атлетике и игровым видам спорта, – отметил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.На данный момент на стройплощадке ведутся работы основного этапа. Специалисты занимаются вертикальной планировкой грунта, его разработкой под легкоатлетический манеж и зал, бурением скважин и устройством грунтовых свай.Согласно проекту, во Дворце спорта оборудуют легкоатлетический манеж с трибунами на тысячу зрительских мест. Здесь будут шесть беговых дорожек, сектора для тройного прыжка, прыжков в длину, высоту и с шестом, толкания ядра. Также оборудуют тренажерный зал и зал общей физической подготовки.К манежу планируют пристроить два спортивных зала. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу и теннису.В 2025-2027 годах на строительство и монтаж из областного бюджета выделят свыше 3 миллиардов рублей.Строительство по контракту должны завершить 31 августа 2027 года. Работы проводят в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».В конце июня эту стройплощадку посетили глава Ростовской области Юрий Слюсарь и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Кроме того, ранее с рабочим визитом в донской регион приезжал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По словам Юрия Слюсаря, в результате была достигнута договоренность, согласно которой федеральный центр окажет региону поддержку с проведением капитального ремонта спортивных стадионов в нескольких муниципалитетах, а также при строительстве крытого бассейна на гребном канале в Ростове.