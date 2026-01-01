Фото: РСЧС

Второй раз за день в Ростовской области объявляют беспилотную опасность. Уведомление от РСЧС поступило 1 января около 20:30.Жителям дали рекомендации уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения, а также отойти подальше от окон.Ранее режим беспилотной опасности в донском регионе был введен примерно в 15:30. Через три часа был дан отбой беспилотной опасности. За это время над Ростовской областью силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат.