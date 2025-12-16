Новости
В Ростовской области спустя полчаса объявили отбой беспилотной опасности

В Ростовской области спустя полчаса объявили отбой беспилотной опасности. Уведомление от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС поступило 16 декабря около 17:30.

Беспилотная опасность в донском регионе была объявлена примерно в 17:00. Спасатели рекомендовали жителям уйти с открытых участков улиц и отойти подальше от окон.

Через полчаса был объявлен отбой беспилотной опасности. Пока что официальные источники о каки-либо последствиях на земле не говорили.
Фото: РСЧС
