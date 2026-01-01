Новости
В Ростовской области 1 января сняли режим беспилотной опасности

В Ростовской области 1 января сняли режим беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС поступило примерно в 7:00.

Беспилотная опасность в донском регионе была объявлена 31 декабря около в 17:30. Жителям дали рекомендации уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Утром следующего дня был дан отбой беспилотной опасности. По данным Минобороны России, в течение ночи 1 января над регионами страны был перехвачен 61 дрон. Из них 24 беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.
Фото: РСЧС
