Водителей Ростовской области предупредили о снеге на трассе М-4
Водителей Ростовской области предупредили о снеге на трассе М-4 «Дон». Об этом проинформировали в Автодоре.

По данным метеорологов, непогода прогнозируется в донском регионе днем и вечером 12 января. Снегопад также прогнозируются местами на М-4 в Московской области и Краснодарском крае.

Снегопад увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Так, на заснеженной дороге тормозной путь у транспорта увеличивается. В связи с этим автовладельцам настоятельно рекомендуется выбирать скорость с учетом дорожной ситуации, держать безопасную дистанцию, а также планировать остановки заранее.
