Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области автовладельцев предупредили о снеге на трассе М-4

В Ростовской области автовладельцев предупредили о снеге на трассе М-4
В Ростовской области автовладельцев предупредили о снеге на трассе М-4. Об этом сообщили в Автодоре.

По данным метеорологов, непогода прогнозируется в дневное и вечере время 24 декабря. Кроме этого, снегопад ожидается на трассе в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, а также Краснодарском крае.

Снег увеличивает риск возникновения аварий. Автовладельцам необходимо сохранять безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и придерживаться разрешенному скоростному режиму. Если на проезжей части автомобиль стало заносить, в-первую очередь важно сохранять спокойствие.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.