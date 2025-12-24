Фото: Дондей

В Ростовской области автовладельцев предупредили о снеге на трассе М-4. Об этом сообщили в Автодоре.По данным метеорологов, непогода прогнозируется в дневное и вечере время 24 декабря. Кроме этого, снегопад ожидается на трассе в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, а также Краснодарском крае.Снег увеличивает риск возникновения аварий. Автовладельцам необходимо сохранять безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и придерживаться разрешенному скоростному режиму. Если на проезжей части автомобиль стало заносить, в-первую очередь важно сохранять спокойствие.