Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области водителей предупредили о снеге на трассе М-4

В Ростовской области водителей предупредили о снеге на трассе М-4
В Ростовской области водителей предупредили о снеге на трассе М-4 «Дон». Об этом проинформировал Автодор.

По данным метеорологов, осадки прогнозируются днем и вечером 11 декабря. Также снегопад пройдет на трассе в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.

Осадки в виде снега ухудшают видимость на проезжей части. В связи с этим увеличивается риск возникновения ДТП. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.