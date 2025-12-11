Фото: Дондей

В Ростовской области водителей предупредили о снеге на трассе М-4 «Дон». Об этом проинформировал Автодор.По данным метеорологов, осадки прогнозируются днем и вечером 11 декабря. Также снегопад пройдет на трассе в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.Осадки в виде снега ухудшают видимость на проезжей части. В связи с этим увеличивается риск возникновения ДТП. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.