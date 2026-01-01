Новости
Водителей Ростовской области предупредили о снеге на автодороге М-4 «Дон»

Водителей Ростовской области предупредили о снеге на автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщили в Автодоре.

По данным метеорологов, непогода прогнозируется в донском регионе днем и вечером 1 января. Также осадки в виде снега ожидаются местами в Липецкой и Воронежской областях.

Снегопад увеличивает риск возникновения дорожных аварий. Автовладельцам следует выбирать скорость с учетом дорожной ситуации, держать безопасную дистанцию, а также планировать остановки заранее.
Фото: Дондей
