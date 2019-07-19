На трассе в Ростовской области водитель отечественного внедорожника врезался в иномарку



На трассе в Ростовской области водитель отечественного внедорожника врезался в иномарку. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июля около 20:30. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



По данным издания, водитель иномарки «Тойота» направлялся в сторону станицы Кривянской. По дороге он решил объехать яму и выехал на полосу встречного движения. После это мужчина за рулем легковушки решил вернуться на прежнюю полосу. В этот момент в него врезался внедорожник «Нива». После удара водитель «Тойоты» потерял управление и выехал в кювет.



К счастью, водители отделались легким испугом. В результате аварии никто не пострадал.