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На трассе в Ростовской области водитель отечественного внедорожника врезался в иномарку

На трассе в Ростовской области водитель отечественного внедорожника врезался в иномарку
На трассе в Ростовской области водитель отечественного внедорожника врезался в иномарку. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июля около 20:30. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.

По данным издания, водитель иномарки «Тойота» направлялся в сторону станицы Кривянской. По дороге он решил объехать яму и выехал на полосу встречного движения. После это мужчина за рулем легковушки решил вернуться на прежнюю полосу. В этот момент в него врезался внедорожник «Нива». После удара водитель «Тойоты» потерял управление и выехал в кювет.

К счастью, водители отделались легким испугом. В результате аварии никто не пострадал.

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