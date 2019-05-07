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На трассе в Новочеркасске ВАЗ столкнулся с микроавтобусом

На трассе в Новочеркасске ВАЗ столкнулся с микроавтобусом
На трассе в Новочеркасске ВАЗ столкнулся с микроавтобусом. Авария случилась на улице Герцена 11 мая около 7:30. Информацию о ДТП передает DonDay Новочеркасск.

Сообщается, что мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2115» на высокой скорости направлялся в центр Новочеркасска. На повороте водитель потерял управление. Отечественный автомобиль выехал на «встречку», где врезался в минивэн «Фольксваген Транспортер». Управлявший микроавтобусов успел вовремя среагировать и увернулся от лобового столкновения. Однако машины ударились левыми бортами.

Мужчина за рулем ВАЗа получили незначительные травмы – ссадины и порезы. Водитель «Фольксвагена» не пострадал.

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