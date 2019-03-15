Водитель фуры насмерть сбил пенсионера в Ростове



В Ростове фура насмерть сбила пожилого мужчину. Пешеход погиб утром 18 марта на улице Малиновского.



Предварительно, 72-летний пенсионер переходил дорогу на красный сигнал светофора. В это время по проезжей части ехал 48-летний мужчина за рулём «Скания». Он не успел вовремя отреагировать и сбил пешехода.



- От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщили в отеле пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту ДТП правоохранители проводят проверку.