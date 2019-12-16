Водитель «Лады» насмерть сбил пенсионера в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону пенсионер погиб в результате аварии. Трагический случай произошёл вечером 17 декабря на улице Ченцова.



По предварительным данным, 81-летний мужчина стал переходить дорогу на светофоре. В это время по проезжей части ехал 40-летний мужчина на «Ладе Гранте». Он не успел затормозить и сбил пешехода.



По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП до приезда медиков. Сейчас эксперты устанавливают, на какой сигнал светофора он переходил дорогу.