Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Волгодонске осудили мужчину, надругавшегося над 12-летней девочкой

В Волгодонске осудили мужчину, надругавшегося над 12-летней девочкой
В Волгодонске мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом 14 сентября сообщил СУ СК РФ по Ростовской области.

Происшествие случилось в 2018 году. Местный житель надругался над 12-летней девочкой. В ходе расследования выяснилось, что в момент преступления несовершеннолетняя находилась в беспомощном состоянии и не понимала происходящее.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.