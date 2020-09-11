В Волгодонске осудили мужчину, надругавшегося над 12-летней девочкой

В Волгодонске мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом 14 сентября сообщил СУ СК РФ по Ростовской области.Происшествие случилось в 2018 году. Местный житель надругался над 12-летней девочкой. В ходе расследования выяснилось, что в момент преступления несовершеннолетняя находилась в беспомощном состоянии и не понимала происходящее.- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.