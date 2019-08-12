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Надругавшегося над школьницами мужчину осудили на Дону

Надругавшегося над школьницами мужчину осудили на Дону
Фото: www.kam24.ru
В городе Волгодонске вынесли приговор 42-летнему мужчине, надругавшемуся над школьницами.

Преступление произошло на крыше недостроенного дома на улице Гагарина в марте 2019 года. 13-летняя и 14-летняя подружки забрались на кровлю, чтобы сделать селфи. Девочки фотографировались на фоне красивого вида. В это время там оказался незнакомый мужчина. Он подошёл к подросткам и, угрожая сбросить их с шестого этажа, совершил насильственные действия сексуального характера.

Когда извращенец отпустил девочек, они прибежали домой и рассказали о случившемся родителям. Взрослые обратились в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Пострадавшие школьницы опознали его.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера».
- Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Приговор огласили 14 августа. Решение ещё не вступило в законную силу.

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