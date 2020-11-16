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В Волгодонске 24-летний парень попал под колеса автобуса

В Волгодонске 24-летний парень попал под колеса автобуса
В Волгодонске 24-летний парень угодил под колеса автобуса. ДТП случилось около семи часов утра 18 ноября, передает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

По сообщению ведомства, пешеход шел по краю проезжей части вдоль улицы Заводской по ходу движения. В этот момент его сбил 60-летний водитель за рулем пассажирского автобуса ПАЗ.

В базе ведомства парень не числится как пострадавший. Но через некоторое время он обратился в больницу, но госпитализирован не был.

Фото: Газета Автолайн Волгодонск

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