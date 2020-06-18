В Ростовской области 28-летний парень попал под колёса ВАЗа
Фото для иллюстрации: novosti33.ru
В Азовском районе пешеход попал под колёса ВАЗа. ДТП произошло в селе Александровка.
Происшествие случилось в ночь на 20 июня на улице Советской. По предварительным данным, 28-летний молодой человек шёл по проезжей части.
31-летний водитель «ВАЗ-219010» ехал навстречу пешеходу. Мужчина не успел резко остановить машину и сбил парня.
– Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, – рассказал инспектор по пропаганде ГИБДД отдела МВД «Азовский» Геннадий Правдюков.