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В Таганроге 23-летний парень попал под колеса фургона

В Таганроге 23-летний парень попал под колеса фургона
В Таганроге в ДТП с фургоном пострадал молодой человек. Происшествие случилось около 22 часов 19 октября в 5-м Артиллерийском переулке, 111.

По предварительным данным, парень переходил проезжую часть, соблюдая правила дорожного движения. В это время 49-летний водитель фургона «Фиат Добло» поворачивал налево. Так как на одежде пешехода не было световозвращающих элементов, мужчина заметил его уже прямо перед машиной.

- В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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