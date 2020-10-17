В Таганроге 23-летний парень попал под колеса фургона

В Таганроге в ДТП с фургоном пострадал молодой человек. Происшествие случилось около 22 часов 19 октября в 5-м Артиллерийском переулке, 111.По предварительным данным, парень переходил проезжую часть, соблюдая правила дорожного движения. В это время 49-летний водитель фургона «Фиат Добло» поворачивал налево. Так как на одежде пешехода не было световозвращающих элементов, мужчина заметил его уже прямо перед машиной.- В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.