В Ростовской области перевернулась легковушка: пострадал годовалый ребёнок

На Дону недалеко от Заветинского района перевернулся автомобиль, в котором находились три человека. ДТП произошло 8 июля примерно в девять часов вечера. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.Как стало известно, за рулём “Лады Гранты” ехал 30-летний мужчина. На пассажирском сидении была мать с сыном на руках. В 5 километрах от хутора Андреев водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.- В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля: 32-летняя женщина и годовалый ребёнок, - дополнили в ведомстве.Из-за того, что малыш не был в специальном кресле, он получил тяжёлые травмы. В настоящий момент по факту ДТП идёт проверка. Сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия.