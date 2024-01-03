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Годовалый ребенок погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

Годовалый ребенок погиб в ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области ДТП унесло жизнь годовалого ребенка. Жуткая авария произошла 3 января около 11:30.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Шевроле» ехал по трассе Миллерово-Вешенская. Около села Новопавловки (Кашарский район) мужчина потерял управление над легковушкой. Машина съехала в кювет, где перевернулась. Транспорт получил серьезные механические повреждения.

- В аварии травмы получили две женщины 61 и 40 лет, а также годовалый мальчик. Их доставили в медицинское учреждение. Там несовершеннолетний скончался, несмотря на усилия врачей, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.



Фото: УГИБДД по Ростовской области
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