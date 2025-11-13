В сети появились кадры горящей на М-4 «Дон» в Ростовской области фуры
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» зафиксировано возгорание грузового автомобиля, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции, предоставив соответствующие фотоматериалы.
Инцидент произошел накануне вечером, 12 ноября, в Красносулинском районе. На федеральной автодороге произошло возгорание фуры. По предварительным данным, водитель не получил травм. В связи с возникшим пожаром было временно ограничено движение по отдельному участку трассы.