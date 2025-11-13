Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В сети появились кадры горящей на М-4 «Дон» в Ростовской области фуры

В сети появились кадры горящей на М-4 «Дон» в Ростовской области фуры

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» зафиксировано возгорание грузового автомобиля, о чем сообщили в региональной Госавтоинспекции, предоставив соответствующие фотоматериалы.

Инцидент произошел накануне вечером, 12 ноября, в Красносулинском районе. На федеральной автодороге произошло возгорание фуры. По предварительным данным, водитель не получил травм. В связи с возникшим пожаром было временно ограничено движение по отдельному участку трассы.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.