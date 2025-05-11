В Ростовской области в жуткой аварии погиб 29-летний водитель фуры

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области трагическое ДТП унесло жизнь 29-летнего водителя большегруза.Инцидент произошел 11 мая около 16:15 на автодороге, соединяющей Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск.По предварительным данным, 29-летний мужчина, управлявший автомобилем «Вольво FN» с полуприцепом «Шмитц», двигался по трассе в направлении от Каменска-Шахтинского к Волгограду.Внезапно водитель потерял контроль над транспортным средством, и многотонный грузовик съехал на край дороги. Там фура столкнулась с дорожным указателем и перевернулась.Согласно информации, предоставленной в областной Госавтоинспекции, жертвой аварии стал 29-летний водитель грузового автомобиля.