В Ростовской области внедорожник вылетел с проезжей части: пострадала девушка



Девушка получила травмы в ДТП в Ростовской области. Авария произошла в Донецке вечером 8 июля.



На улице Горького водитель «Митсубиси Паджеро» не справился с управлением и вылетел с дороги. Предположительно, внедорожник наехал на бордюр, после чего наскочил на металлическое ограждение. Перелетев через забор, машина въехала в деревья и, наконец, остановилась.



К счастью, в позднее время на тротуаре не было пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летняя пассажирка иномарки получила небольшие травмы и была доставлена в больницу. «Митсубиси» получил серьёзные механические повреждения и стал похож на смятую консервную банку.



Чтобы достать автомобиль, пришлось вызывать эвакуатор. К часу ночи дорогу расчистили.

