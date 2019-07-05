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В Ростовской области внедорожник вылетел с проезжей части: пострадала девушка

В Ростовской области внедорожник вылетел с проезжей части: пострадала девушка
Девушка получила травмы в ДТП в Ростовской области. Авария произошла в Донецке вечером 8 июля.

На улице Горького водитель «Митсубиси Паджеро» не справился с управлением и вылетел с дороги. Предположительно, внедорожник наехал на бордюр, после чего наскочил на металлическое ограждение. Перелетев через забор, машина въехала в деревья и, наконец, остановилась.

К счастью, в позднее время на тротуаре не было пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летняя пассажирка иномарки получила небольшие травмы и была доставлена в больницу. «Митсубиси» получил серьёзные механические повреждения и стал похож на смятую консервную банку.

Чтобы достать автомобиль, пришлось вызывать эвакуатор. К часу ночи дорогу расчистили.
В Ростовской области внедорожник вылетел с проезжей части: пострадала девушка

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