В Ростовской области перевернулась иномарка: водитель погиб, пассажир получил травмы



Один погиб, один пострадал в результате ДТП в Неклиновском районе Ростовской области. Авария произошла около 6 часов 16 июля на первом километре трассы Приазовский — Рожок.



За рулём «Хендай Акцент» ехал 22-летний молодой человек. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел с дороги. Выскочив с проезжей части, автомобиль перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. Его пассажирка, 16-летняя девушка, с травмами была доставлена в больницу.



- По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Все обстоятельства происшествия устанавливаются.