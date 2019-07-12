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В Ростовской области перевернулась иномарка: водитель погиб, пассажир получил травмы

В Ростовской области перевернулась иномарка: водитель погиб, пассажир получил травмы
Один погиб, один пострадал в результате ДТП в Неклиновском районе Ростовской области. Авария произошла около 6 часов 16 июля на первом километре трассы Приазовский — Рожок.

За рулём «Хендай Акцент» ехал 22-летний молодой человек. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел с дороги. Выскочив с проезжей части, автомобиль перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. Его пассажирка, 16-летняя девушка, с травмами была доставлена в больницу.

- По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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