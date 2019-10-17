В Ростове водитель «Лады» врезался в ограждение: пострадала 28-летняя девушка



В Ростове-на-Дону водитель «Лады» врезался в металлическое ограждение. Авария случилась на улице Фурмановской, 113 19 октября около 3:30.



По предварительным данным, мужчина за рулем машины «Лада Веста» по неизвестной причине потерял управление. Отечественный автомобиль наехал на металлическое ограждение и столкнулся с дорожным знаком. В момент ДТП в салоне, кроме водителя, находилась 28-летняя девушка.



– Пассажирка получила травмы, ее доставили в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по области.



Водитель «Лады» не пострадал.