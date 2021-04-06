В ростовском роддоме №5 медикам для работы выдали опасный антисептик

Сотрудники роддома №5 в Ростове пожаловались на опасный антисептик, который им выдали на работе. Дезинфицирующее средство вызвало болезненную кожную реакцию у сотрудников медучреждения.Сотрудники роддома обратили внимание, что после использования антисептика, на пальцах появился налет и болезненные ощущения. Такие симптомы наблюдали сразу несколько медиков. С жалобами они обратились к руководству. Однако, по словам члена комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения Натальи Оськиной, дирекция роддома никак не отреагировало на жалобы медиков. Обратить внимание на опасный антисептик все же пришлось, когда ситуацию придали огласке.В медучреждении сообщили, что антисептик уже отправили на экспертизу. Кроме того, в роддоме идет служебная проверка.