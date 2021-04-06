В ростовском роддоме №5 медикам для работы выдали опасный антисептик
Сотрудники роддома №5 в Ростове пожаловались на опасный антисептик, который им выдали на работе. Дезинфицирующее средство вызвало болезненную кожную реакцию у сотрудников медучреждения.
Сотрудники роддома обратили внимание, что после использования антисептика, на пальцах появился налет и болезненные ощущения. Такие симптомы наблюдали сразу несколько медиков. С жалобами они обратились к руководству. Однако, по словам члена комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения Натальи Оськиной, дирекция роддома никак не отреагировало на жалобы медиков. Обратить внимание на опасный антисептик все же пришлось, когда ситуацию придали огласке.
В медучреждении сообщили, что антисептик уже отправили на экспертизу. Кроме того, в роддоме идет служебная проверка.