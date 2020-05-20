Донская аптека повысила цены на антисептик в 9 раз
Фото: stepnaya-now.ru
В Ростовской области аптека завысила цену на дезинфицирующее средство в девять раз. Препарат «Хлоргексидин р-р 0,005% 100 мл» продавался в «Социальной аптеке № 6» по цене 129 рублей.
По данным антимонопольной службы, по пути от производителя до торговой точки антисептик подорожал на 795,84%. В ростовском УФАС проследили цепочку ценообразования на препарат.
- Установлено, что посредниками в реализации препарата в регионе выступили две компании – ООО «Биофарма» и ООО «Компания «Органика». При этом ООО «Компания «Органика» закупило хлоргексидин у ООО «Биофарма» по 45 рублей, продав «Социальной аптеке № 6» уже по 98 рублей, что повлекло за собой значительное удорожание при розничной продаже, - рассказали в пресс-службе Ростовского УФАС.
Отпускная же цена производителя была 14 руб. 40 коп.
В настоящее время по данному факту возбуждено дело по статье «О защите конкуренции». Нарушителям грозит штраф в размере до 5% от выручки.