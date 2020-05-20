Донская аптека повысила цены на антисептик в 9 раз

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В Ростовской области аптека завысила цену на дезинфицирующее средство в девять раз. Препарат «Хлоргексидин р-р 0,005% 100 мл» продавался в «Социальной аптеке № 6» по цене 129 рублей.По данным антимонопольной службы, по пути от производителя до торговой точки антисептик подорожал на 795,84%. В ростовском УФАС проследили цепочку ценообразования на препарат.Отпускная же цена производителя была 14 руб. 40 коп.В настоящее время по данному факту возбуждено дело по статье «О защите конкуренции». Нарушителям грозит штраф в размере до 5% от выручки.