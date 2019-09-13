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В Ростовской области задержали мужчину, предположительно, ранившего женщину ножом

В Ростовской области задержали мужчину, предположительно, ранившего женщину ножом
Подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений задержали в Ростовской области. Об этом стало известно 17 сентября. Предполагаемого преступника разыскивали в Азове.

Напомним, в ночь на 12 сентября в одной из многоэтажек города обнаружили женщину с резаной раной шеи. Пострадавшую сразу госпитализировали. Как вскоре выяснилось, она вместе с приятелем распивала спиртное. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ранил знакомую. После этого он скрылся. Злоумышленника сразу объявили в розыск. Спустя несколько дней его задержали.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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