В Шахтах женщина ударила ножом в живот своего сожителя



В Шахтах местная жительница подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю. Происшествие случилось 7 сентября.



Женщина поругалась со своим мужчиной и в пылу злости схватила со стола нож, после чего нанесла ему несколько ударов в живот. С колото-резаной раной пострадавшего доставили в больницу, а 43-летнюю подозреваемую - в участок.



- В отношении предполагаемой злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Если вину задержанной докажут в суде, ей грозит от 5 лет лишения свободы.