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В Шахтах женщина ударила ножом в живот своего сожителя

В Шахтах женщина ударила ножом в живот своего сожителя
В Шахтах местная жительница подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю. Происшествие случилось 7 сентября.

Женщина поругалась со своим мужчиной и в пылу злости схватила со стола нож, после чего нанесла ему несколько ударов в живот. С колото-резаной раной пострадавшего доставили в больницу, а 43-летнюю подозреваемую - в участок.

- В отношении предполагаемой злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если вину задержанной докажут в суде, ей грозит от 5 лет лишения свободы.

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