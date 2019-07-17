В пятый раз сел за решётку: в Ростове осудили мужчину, ранившего женщину ножом



В Ростове мужчина в очередной раз сядет в тюрьму за причинение тяжкого вреда здоровью. Соответствующая информация размещена на сайте Железнодорожного районного суда.



Происшествие случилось 28 марта 2019 года. Около полуночи между обвиняемым и женщиной вспыхнула ссора. В ходе конфликта он схватил кухонный нож и ударил им потерпевшую в грудь. В результате она получила проникающие ранение с повреждением внутренних органов. Эти повреждения квалифицируются как опасные для жизни.



В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, совершённое из тяжких побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Он полностью признал свою вину.



Выяснилось, что ранее мужчина был два раза судим по той же статье. Так же он отбывал срок за причинение лёгкого вреда здоровью, затем — за оскорбление представителя власти.



- Фигуранта признали виновным. Ему назначили наказание в виде трёх лет и шести месяцев колонии особого режима, - добавили в суде.