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В пятый раз сел за решётку: в Ростове осудили мужчину, ранившего женщину ножом

В пятый раз сел за решётку: в Ростове осудили мужчину, ранившего женщину ножом
В Ростове мужчина в очередной раз сядет в тюрьму за причинение тяжкого вреда здоровью. Соответствующая информация размещена на сайте Железнодорожного районного суда.

Происшествие случилось 28 марта 2019 года. Около полуночи между обвиняемым и женщиной вспыхнула ссора. В ходе конфликта он схватил кухонный нож и ударил им потерпевшую в грудь. В результате она получила проникающие ранение с повреждением внутренних органов. Эти повреждения квалифицируются как опасные для жизни.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, совершённое из тяжких побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Он полностью признал свою вину.

Выяснилось, что ранее мужчина был два раза судим по той же статье. Так же он отбывал срок за причинение лёгкого вреда здоровью, затем — за оскорбление представителя власти.

- Фигуранта признали виновным. Ему назначили наказание в виде трёх лет и шести месяцев колонии особого режима, - добавили в суде.

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