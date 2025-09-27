В Ростове в конце сентября планируется отключение света по ряду адресов

Фото: DonDay

29 и 30 сентября в Ростове-на-Дону жители столкнутся с временным прекращением подачи электроэнергии. Информация о графике плановых отключений, включая адреса и время, опубликована на официальном сайте компании «Донэнерго».Так, в понедельник с 08:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать по следующим адресам: улица Вавилова, дома 62/1, 62/В, 64, 67/В, 69/Е, а также в переулке Радиаторном, дом 9/И, и Изыскательском, дом 5/А.В этот же день, но с 9:00 до 17:00, будет частично обесточена улица Текучёва (дома с 30 по 66), переулки Артельный (дома 1-9, 2-10), Громкий (дома 1-11, 2-18), Подсолнечный (дома 1-9, 2-12), улица Балочная (дома 6-34, 29-37), 9-я Улица (дома 25-35, 28-34) и улица Катаева (дома 1-3, 5-7). По указанным адресам электроснабжение будет прервано и в ночное время.Во вторник, 30 сентября, с девяти утра до пяти вечера без электричества останутся жители улицы Нариманова, дом 72/40, улицы Каховская, дома 31-49, 38-60, улицы Криворожской, дома 35-63, 38-60, улицы Пирогова, дома 24-28 и переулка Оренбургского, дома 24, 26.Техническое обслуживание электрооборудования станет причиной неудобств.