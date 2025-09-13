Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области за сутки произошло 10 техногенных пожаров, двое человек спасли. Статистику предоставили в региональном ГУ МЧС.По данным ведомства, всего за 12 сентября в донского регионе случилось 21 возгорание включая ландшафтные пожары и возгорания техногенного характера. Спасатели также выезжали на места шесть ДТП, для ликвидации последствий. Был спасен один человек.На местах ЧП работали 308 специалистов на 77 единицах техники.