За сутки в Ростовской области произошло девять пожаров

Фото: ГУ МЧС РО

Согласно информации от областного управления МЧС, за минувшие сутки, 10 сентября, в Ростовской области было зафиксировано девять случаев возгораний.В тушении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций участвовали 100 сотрудников спасательных служб, было задействовано 25 единиц специальной техники.По данным ведомства, четыре из данных инцидентов были вызваны техногенными факторами, а остальные пять представляли собой ландшафтные пожары. Помимо этого, спасательные бригады шесть раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых был спасен один человек.