Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За сутки в Ростовской области произошло девять пожаров

За сутки в Ростовской области произошло девять пожаров
Согласно информации от областного управления МЧС, за минувшие сутки, 10 сентября, в Ростовской области было зафиксировано девять случаев возгораний.

В тушении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций участвовали 100 сотрудников спасательных служб, было задействовано 25 единиц специальной техники.

По данным ведомства, четыре из данных инцидентов были вызваны техногенными факторами, а остальные пять представляли собой ландшафтные пожары. Помимо этого, спасательные бригады шесть раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых был спасен один человек.
Фото: ГУ МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.