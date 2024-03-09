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В Ростовской области 47-летний мужчина погиб при пожаре

В Ростовской области 47-летний мужчина погиб при пожаре
В Гуково Ростовской области 47-летний мужчина погиб при пожаре. Об инциденте сообщили сотрудники МЧС 9 марта.

Пожар произошел в одной из квартир дома на улице Советской Армии. Запах гари почувствовали соседи, которые сразу же вызвали пожарных. Спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь, предотвратив его распространение на другие жилые помещения. Причиной возникновения пожара, по предварительной информации, стал электронагреватель, который был самодельно прикручен к розетке.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры, мужчины 47 лет. Он надышался продуктами горения и скончался на месте.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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