В Ростове 72-летний мужчина погиб при пожаре в квартире

Фото для иллюстрации: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону на улице Максима Горького произошел пожар в многоквартирном доме. ЧП случилось 12 ноября около 9:30.Жильцы дома № 11/43 проснулись от того, что в их квартиры начал поступать сильный запах дыма и гари. Испугавшись, они вызвали пожарных. Прибывшая бригада локализовала возгорание на 15 квадратных метрах. Огонь мог переброситься на соседние квартиры.Как только спасателям удалось проникнуть внутрь, они обнаружили тело пожилого человека. Им оказался 72-летний хозяин сгоревшего помещения. Пенсионер отравился угарным газом. Примерно через полчаса пожар был полностью потушен. Как сообщили в ГУ МЧс по Ростовской области для ликвидации привлекали 22 спасателей и семь спецмашин.Предварительной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.