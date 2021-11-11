В Ростове 72-летний мужчина погиб при пожаре в квартире
В Ростове-на-Дону на улице Максима Горького произошел пожар в многоквартирном доме. ЧП случилось 12 ноября около 9:30.
Жильцы дома № 11/43 проснулись от того, что в их квартиры начал поступать сильный запах дыма и гари. Испугавшись, они вызвали пожарных. Прибывшая бригада локализовала возгорание на 15 квадратных метрах. Огонь мог переброситься на соседние квартиры.
Как только спасателям удалось проникнуть внутрь, они обнаружили тело пожилого человека. Им оказался 72-летний хозяин сгоревшего помещения. Пенсионер отравился угарным газом. Примерно через полчаса пожар был полностью потушен. Как сообщили в ГУ МЧс по Ростовской области для ликвидации привлекали 22 спасателей и семь спецмашин.
Предварительной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.