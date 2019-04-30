В реке Ростовской области выловили труп мужчины



В Донецке Ростовской области нашли труп мужчины в реке. Мёртвого Геннадия К. обнаружили в Донце 5 мая. Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают его после безвестного исчезновения.



Как рассказал Rostov.ru собственный источник, Геннадия с приступом белой горячки доставили в психиатрическую больницу. Затем он оттуда якобы сбежал.



Спустя время тело мужчины обнаружили в речке. Пока не ясно, что стало причиной смерти дончанина. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.