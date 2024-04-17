В Ростове фасад дома обвалился на припаркованную машину

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону фасад жилого дома обвалился на припаркованную машину. Инцидент произошел 17 апреля на улице Орбитальной. Снимками с места поделились местные жители в соцсетях.Фасад дома №70/3 обрушился прямо на припаркованную машину. На снимках видно, что кирпичами завалило капот и крышу легковушки. В комментариях пользователи недоумевают, почему дом начал рушиться. Судя по открытым источникам, здание не было старым, его построили в 2007 году.При каких обстоятельствах часть здания рассыпалось, неизвестно. На месте уже работают спецслужбы.