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В Ростове фасад дома обвалился на припаркованную машину

В Ростове фасад дома обвалился на припаркованную машину
В Ростове-на-Дону фасад жилого дома обвалился на припаркованную машину. Инцидент произошел 17 апреля на улице Орбитальной. Снимками с места поделились местные жители в соцсетях.

Фасад дома №70/3 обрушился прямо на припаркованную машину. На снимках видно, что кирпичами завалило капот и крышу легковушки. В комментариях пользователи недоумевают, почему дом начал рушиться. Судя по открытым источникам, здание не было старым, его построили в 2007 году.

При каких обстоятельствах часть здания рассыпалось, неизвестно. На месте уже работают спецслужбы.
Фото: СоцСети
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