В Ростове в подземном переходе на Театральном проспекте обвалился потолок

Фото: соцсети

В Ростове на Театральном проспекте в подземном переходе обвалился потолок. Кадры с места происшествия опубликовали 29 декабря в социальных сетях местные жители.На пол рухнул большой кусок штукатурки. Потолок покрыт трещинами. Вероятно, он продолжит обрушаться. Если бы кто-то шел в это время по переходу, то получил бы сильную травму.- Чудом в этот момент там никто не проходил. Судя по состоянию потолка, куски будут падать дальше, - пишут в социальных сетях горожане.К счастью, никто не пострадал. Однако, происшествие может повториться. Ростовчанам стоит быть осторожнее и по возможности не переходить там дорогу.