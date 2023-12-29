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В Ростове в подземном переходе на Театральном проспекте обвалился потолок

В Ростове в подземном переходе на Театральном проспекте обвалился потолок
В Ростове на Театральном проспекте в подземном переходе обвалился потолок. Кадры с места происшествия опубликовали 29 декабря в социальных сетях местные жители.

На пол рухнул большой кусок штукатурки. Потолок покрыт трещинами. Вероятно, он продолжит обрушаться. Если бы кто-то шел в это время по переходу, то получил бы сильную травму.

- Чудом в этот момент там никто не проходил. Судя по состоянию потолка, куски будут падать дальше, - пишут в социальных сетях горожане.

К счастью, никто не пострадал. Однако, происшествие может повториться. Ростовчанам стоит быть осторожнее и по возможности не переходить там дорогу.
Фото: соцсети
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