В Ростовской области в ДТП с "Шевроле" пострадал 44-летний водитель
В Ростовской области в результате аварии между двумя автомобилями травмы получил 44-летний мужчина. ДТП произошло 3 октября в Волгодонске.
Согласно предварительной информации, около 18:00 водитель «Шевроле Нива» не выдержал безопасную дистанцию на проезжей части на улице Морской. 65-летний мужчина столкнулся с «Ладой Приорой», за рулем которой находился 44-летний автомобилист.
По данным регионального УГИБДД, водителю отечественного автомобиля была оказана однократная медицинская помощь.