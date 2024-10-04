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В Ростовской области в ДТП с "Шевроле" пострадал 44-летний водитель

В Ростовской области в ДТП с "Шевроле" пострадал 44-летний водитель
В Ростовской области в результате аварии между двумя автомобилями травмы получил 44-летний мужчина. ДТП произошло 3 октября в Волгодонске.

Согласно предварительной информации, около 18:00 водитель «Шевроле Нива» не выдержал безопасную дистанцию на проезжей части на улице Морской. 65-летний мужчина столкнулся с «Ладой Приорой», за рулем которой находился 44-летний автомобилист.

По данным регионального УГИБДД, водителю отечественного автомобиля была оказана однократная медицинская помощь.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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