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В Ростовской области мужчина получил травмы в массовом ДТП с рейсовым автобусом

В Ростовской области мужчина получил травмы в массовом ДТП с рейсовым автобусом
На Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мужчина. Авария случилась около полудня 1 декабря в Новочеркасске.

По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, 25-летний водитель за рулем авто «Ауди А5» ехал по улице Гагарина. В районе дома № 115 он выехал на «встречку» и врезался в движущиеся ему навстречу «Киа Рио», «БМВ Х1» и рейсовый автобус сообщением Новочеркасск - Шахты. В маршрутке пассажиров не было. От удара машины разбросало по всей проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения. Больше всего повреждена «Киа Рио». У машины разнесло переднюю часть и вывернуло колесо.

В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля «Киа Рио» получил травмы, ему была оказана разовая медицинская помощь.
Фото: УГИБДД по РО.
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