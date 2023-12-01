В Ростовской области мужчина получил травмы в массовом ДТП с рейсовым автобусом

Фото: УГИБДД по РО.

На Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мужчина. Авария случилась около полудня 1 декабря в Новочеркасске.По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, 25-летний водитель за рулем авто «Ауди А5» ехал по улице Гагарина. В районе дома № 115 он выехал на «встречку» и врезался в движущиеся ему навстречу «Киа Рио», «БМВ Х1» и рейсовый автобус сообщением Новочеркасск - Шахты. В маршрутке пассажиров не было. От удара машины разбросало по всей проезжей части.Транспортные средства получили механические повреждения. Больше всего повреждена «Киа Рио». У машины разнесло переднюю часть и вывернуло колесо.В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля «Киа Рио» получил травмы, ему была оказана разовая медицинская помощь.