Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске 25-летний парень пострадал в аварии

В Волгодонске 25-летний парень пострадал в аварии
В Волгодонске 25-летний водитель легковушки пострадал в ДТП. Авария произошла утром 21 июля, около 6:30.

По предварительной информации, 49-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан Ноут» ехал по улице 50 лет СССР. На перекрестке с улицей Ленина он не уступил дорогу «Дэу Нексии».

Избежать столкновения не удалось. «Ниссан» врезался в левый бок корейской машины. От удара легковушки отбросило в разные стороны.

- В результате столкновения 25-летнему водителю «Дэу» потребовалась разовая медицинская помощь, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.