В Волгодонске 25-летний парень пострадал в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске 25-летний водитель легковушки пострадал в ДТП. Авария произошла утром 21 июля, около 6:30.По предварительной информации, 49-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан Ноут» ехал по улице 50 лет СССР. На перекрестке с улицей Ленина он не уступил дорогу «Дэу Нексии».Избежать столкновения не удалось. «Ниссан» врезался в левый бок корейской машины. От удара легковушки отбросило в разные стороны.- В результате столкновения 25-летнему водителю «Дэу» потребовалась разовая медицинская помощь, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.