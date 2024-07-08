В Ростовской области в аварии погибли два человека

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В Ростовской области в результате жуткой аварии погибли два человека. По предварительным данным, ДТП случилось 8 июля на трассе между поселками Майским и Каменоломни.Два автомобиля ехали по дороге на большой скорости. Вероятно, кто-то из водителей потерял управление. Избежать удара не удалось.В результате столкновения две машины смяло «гармошкой». От полученных травм в ДТП скончались два человека.Официальных комментариев в УГИБДД пока не было.