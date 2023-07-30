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Два человека погибли в ДТП на трассе Ростов – Ставрополь

Два человека погибли в ДТП на трассе Ростов – Ставрополь
В ДТП на трассе Ростов – Ставрополь погибли два человека. Авария произошла на 76-м километре автодороги.

По предварительным данным, 23-летний парень на «ВАЗ-2107» ехал по трассе около 14:20. На мокрой после дождя дороги автомобиль занесло. Водитель не учел погодные условия и на большой скорости врезался в «ГАЗель» под управлением 42-летнего мужчины.

От сильного удара от машины почти ничего не осталось.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии погибли водитель отечественного авто и его пассажирка.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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