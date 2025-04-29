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В Ростовской области в аварии с двумя легковушками пострадал 32-летниий пассажир

В Ростовской области в аварии с двумя легковушками пострадал 32-летниий пассажир

В Ростовской области в ДТП с участием легкового автомобиля получил травмы 32-летний мужчина, находившийся в салоне. Об этом инциденте сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 28 апреля в Таганроге, на Поляковском шоссе, неподалеку от дома номер 12. По предварительным данным, 65-летний водитель "Лады Гранты" столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21150", которым управлял 19-летний парень. В результате сильного удара у одного из автомобилей серьезно повреждены передняя часть, включая бампер и капот.

В результате этого дорожного происшествия пострадал 32-летний пассажир "Лады". Пострадавшего с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: соцсети
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