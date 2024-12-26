В ДТП с участием «Гранты» погиб водитель и пострадал пассажир в Ростовской области

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На трассе Чалтырь — Большие Салы произошла авария с участием «Лады Гранта», в которой погиб водитель и получил травмы пассажир. Инцидент случился 25 декабря неподалёку от села Крым.По информации региональной госавтоинспекции, вечером отечественное транспортное средство двигалось по дороге. Водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения. В итоге легковой автомобиль столкнулся с машиной марки «Джак».В результате ДТП водитель «Гранты» скончался, - добавили в ведомстве. – 21-летний пассажир получил ранения и был госпитализирован.