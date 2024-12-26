Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В ДТП с участием «Гранты» погиб водитель и пострадал пассажир в Ростовской области

В ДТП с участием «Гранты» погиб водитель и пострадал пассажир в Ростовской области
На трассе Чалтырь — Большие Салы произошла авария с участием «Лады Гранта», в которой погиб водитель и получил травмы пассажир. Инцидент случился 25 декабря неподалёку от села Крым.

По информации региональной госавтоинспекции, вечером отечественное транспортное средство двигалось по дороге. Водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения. В итоге легковой автомобиль столкнулся с машиной марки «Джак».

В результате ДТП водитель «Гранты» скончался, - добавили в ведомстве. – 21-летний пассажир получил ранения и был госпитализирован.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.