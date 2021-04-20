В Новошахтинске в ДТП с подвыпившим водителем пострадал 34-летний пассажир

В Новочеркасске в ДТП пострадал 34-летний пассажир. Авария произошла поздно вечером 21 апреля на улице Привольной, 31.По предварительным данным, 42-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, сел за руль «Лады Приоры». Он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги прямо в ограждения.По мнению правоохранителей, у водителя были признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от освидетельствования.Отечественная легковушка получила механические повреждения. У транспортного средства помята передняя часть, и отвалился задний бампер.