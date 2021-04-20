Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новошахтинске в ДТП с подвыпившим водителем пострадал 34-летний пассажир

В Новошахтинске в ДТП с подвыпившим водителем пострадал 34-летний пассажир
В Новочеркасске в ДТП пострадал 34-летний пассажир. Авария произошла поздно вечером 21 апреля на улице Привольной, 31.

По предварительным данным, 42-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, сел за руль «Лады Приоры». Он превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги прямо в ограждения.

- В результате ДТП пострадал 34-летний пассажир «Лады», - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - С тяжёлыми травмами его госпитализировали в ЦГБ Новошахтинска.

По мнению правоохранителей, у водителя были признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от освидетельствования.

Отечественная легковушка получила механические повреждения. У транспортного средства помята передняя часть, и отвалился задний бампер.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.