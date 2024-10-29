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В Таганроге 27-летняя девушка пострадала в ДТП

В Таганроге 27-летняя девушка пострадала в ДТП
В городе Таганроге Ростовской области 27-летняя девушка пострадала в ДТП. Авария случилась 29 октября на Чехова, 63Б.

По предварительным данным, девушка на «Рено Каптур» ехала по улице около 10:50. При повороте налево она не пропустила «Тойоту Примус» под управлением 27-летнего парня.

Водитель не успела притормозить, и машину занесло. На большой скорости машины столкнулись.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что в результате ДТП 27-летнюю девушку доставили с травмами в больницу.
Фото: Rostov.ru
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