В Таганроге 27-летняя девушка пострадала в ДТП

Фото: Rostov.ru

В городе Таганроге Ростовской области 27-летняя девушка пострадала в ДТП. Авария случилась 29 октября на Чехова, 63Б.По предварительным данным, девушка на «Рено Каптур» ехала по улице около 10:50. При повороте налево она не пропустила «Тойоту Примус» под управлением 27-летнего парня.Водитель не успела притормозить, и машину занесло. На большой скорости машины столкнулись.В Госавтоинспекции региона сообщили, что в результате ДТП 27-летнюю девушку доставили с травмами в больницу.