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Над Ростовской областью днем 19 июня сбили еще два БПЛА

Над Ростовской областью днем 19 июня сбили еще два БПЛА

В небе над Ростовской областью 19 июня были нейтрализованы еще два беспилотных летательных аппарата, о чем заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, системы противовоздушной обороны активно функционировали с 11:00 до 13:00 по московскому времени. В течение этого периода были ликвидированы в общей сложности семь дронов: четыре - над территорией Волгоградской области, два - в воздушном пространстве Ростовской области и один - в Калужской области.

Стоит отметить, что ранее Министерство обороны РФ уже сообщало об уничтожении восьми беспилотников над донским регионом.
Фото: Donday
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