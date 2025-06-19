Над Ростовской областью днем 19 июня сбили еще два БПЛА

Фото: Donday

В небе над Ростовской областью 19 июня были нейтрализованы еще два беспилотных летательных аппарата, о чем заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, системы противовоздушной обороны активно функционировали с 11:00 до 13:00 по московскому времени. В течение этого периода были ликвидированы в общей сложности семь дронов: четыре - над территорией Волгоградской области, два - в воздушном пространстве Ростовской области и один - в Калужской области.Стоит отметить, что ранее Министерство обороны РФ уже сообщало об уничтожении восьми беспилотников над донским регионом.