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В Ростовской области 11-летний мальчик скончался от случайного выстрела карабина

В Ростовской области 11-летний мальчик скончался от случайного выстрела карабина
В Ростовской области 11-летний мальчик скончался от случайного выстрела карабина. Происшествие случилось 13 февраля, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, житель Азова поехал на охоту вместе со знакомым и его 11-летним сыном. Находясь на переднем сиденье, мужчина зарядил охотничье ружье и положил его в салон дулом к заднему сиденью. В этот момент там находился несовершеннолетний. По дороге произошел произвольный выстрел карабина. Пуля попала мальчику в живот.

Ребенка доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался.

– В отношении жителя Азова возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

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