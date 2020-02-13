В Ростовской области 11-летний мальчик скончался от случайного выстрела карабина



В Ростовской области 11-летний мальчик скончался от случайного выстрела карабина. Происшествие случилось 13 февраля, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



По версии следствия, житель Азова поехал на охоту вместе со знакомым и его 11-летним сыном. Находясь на переднем сиденье, мужчина зарядил охотничье ружье и положил его в салон дулом к заднему сиденью. В этот момент там находился несовершеннолетний. По дороге произошел произвольный выстрел карабина. Пуля попала мальчику в живот.



Ребенка доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался.



– В отношении жителя Азова возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали в СУ СКР по Ростовской области.